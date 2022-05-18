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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 50 عاما.. تعيين سفير إسرائيلي في تشاد

لأول مرة منذ 50 عاما..
لأول مرة منذ 50 عاما.. تعيين سفير إسرائيلي في تشاد

عينت إسرائيل الدبلوماسي بن بورغل، أول سفير لإسرائيل لدى دولة تشاد، وذلك بعد عقود من القطعية بين البلدين، انتهت بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مطلع 2019، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأن، بورغل وهو سفير إسرائيل لدى السنغال أيضا، قدم، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي.

وبهذا التعيين، أصبح بورغل أول سفير إسرائيلي لدى تشاد منذ 50 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن “هذه خطوة مهمة للغاية في تعزيز العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها في عام 2019”.


كان رئيس تشاد السابق إدريس ديبي، قد زار إسرائيل نهاية نوفمبر 2018، في أول زيارة رسمية لرئيس من هذه الدولة.

وكانت تشاد قد أعلنت قطع علاقاتها مع إسرائيل نحو 50 عاما بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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