تصعيد خطير.. رئيس وزراء إسرائيل يأمر باستخدام جميع أنواع الأسلحة لتحقيق الأمن

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، من أن القوات الإسرائيلية ستستخدم جميع أنواع الأسلحة لاستهداف كل من يشكل خطرا على المواطنين أو الجنود الإسرائيليين.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” قال بينيت، خلال زيارة للواء إفرايم الإقليمي في الضفة الغربية مع رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي: "أمرت القوات الإسرائيلية باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحقيق الهدوء والأمن لإسرائيل".

وأضاف:" "التوجيه واضح، الضرب بكل أنواع الأسلحة”.

وتابع "نحن نقدم دعمنا الكامل للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، في القدس ويهودا والضفة الغربية وفي أي مكان آخر في البلاد".