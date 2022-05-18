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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية يزور المنصورة الجديدة لبحث سبل التعاون

من الجولة
من الجولة

استقبل الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة وعمداء الكليات ومديرى البرامج، وفد من جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية برئاسة الدكتور ستيفن ويليامز، مديرالتعاون الدولى بالجامعة، والدكتورة كلير نيوستيد، المدير المساعد للتعاون الدولى في مجال التكنولوجيا والهندسة والدكتور  كريس كرابوت المدير المساعد للقانون وإدارة الأعمال والدكتور ياسر الشربيني المحاضر في مجال العلوم البيولوجية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين.

واستهل رئيس الجامعة اللقاء، بالترحيب بالوفد وقدم شرحاً وعرض تقديمي عن الجامعة ومجالات وبرامج الدراسة والتجهيزات الموجودة بالجامعة من قاعات تدريس ومعامل متخصصة والخدمات التى تقدمها الجامعة لطلابها.

وأعرب الدكتور معوض الخولى عن رغبته فى التعاون مع جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية بمنح درجات علمية مزدوجة بعدة مجالات مثل مجال الهندسة ومجال علوم الحاسب ومجال العلوم  و مجال الصيدلة ومجال إدارة الأعمال و مجال القانون .

وقام الوفد بصحبة عمداء الكليات ومديرى البرامج بزيارة قاعات التدريس ومعامل الجامعة، وكذلك تفقد الوفد معرض مشاريع الطلبة في مختلف المجالات.


ومن جانبه أكد الدكتور ستيفن ويليامز، على حرص جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية على التعاون مع جامعة المنصورة الجديدة في منح درجات علمية مزدوجة وقد أثنى على ما شاهده في جامعة المنصورة الجديدة من حيث أنشطة الطلبة وإمكانات أعضاء هيئة التدريس وعلى تجهيزات الجامعة الحديثة.

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جامعة المنصورة الجديدة كليات هيئه التدريس رئيس الجامعة بحث سبل التعاون الدكتور معوض الخولي

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