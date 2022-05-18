تداول بعض أسئلة وإجابات امتحان إنجليزي أولى ثانوي عبر التليجرام

على جروبات الغش ..

شهدت جروبات الغش على التليجرام تداولاً لبعض أسئلة وإجابات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “الإنجليزية” الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي داخل اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة الامتحانات الإلكترونية الجديدة التي يمتحن عليها طلاب الصف الأول الثانوي اليوم على التابلت، مؤمنة ضد الغش ، حيث إنها لا تسمح لأي طالب بتصفح أي مصادر إلكترونية خارج صفحة الامتحان، وذلك لضمان تكافؤ الفرص.

وكان قد دخل طلاب الصف الأول الثانوي المتواجدون في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي المنعقدة في المدارس الثانوية المجهزة على مستوى الجمهورية ، على منصة الامتحانات الالكترونية عبر التابلت لأداء الجزء الإلكتروني في امتحان اللغة الاجنبية الاولى .

ويستمر زمن الاجابة على الجزء الالكتروني في امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، لمدة ساعة ونصف من الساعة 9:15 صباحا حتى 10:45 صباحا .

ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الاول الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي يجيب عليها الطالب عبر منصة الامتحان الالكترونية الموجودة على التابلت.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل آلية عمل منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب لصفين الأول والثاني الثانوي قائلاً: إن سيستم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام يقوم بإرسال الأسئلة ويستقبل الإجابات من 700 ألف طالب يوميا وهذا الرقم مضروب في 40 سؤالًا في كل امتحان .

وأضاف وزير التربية والتعليم: كل هذه البيانات الضخمة تتحرك على شبكة داخلية خاصة بوزارة التربية والتعليم لا علاقة لها بشبكة الانترنت .

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إن الصفين الأول والثاني الثانوي هي سنوات نقل عادية، وكانت تاريخيا طوال السنوات الماضية تتم على مستوى المدرسة وليست امتحانات قومية، مشيرا إلى أن كل مدرسة كانت تضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمعرفتها وتظهر النتيجة بمعرفتها.

وأضاف: عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المدارس خلال السنوات الماضية، كان يتم بشكل ليس فيه أي ضوابط تضمن العدالة وتكافؤ الفرص وبناء عليه نؤكد أن النجاح في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي طوال السنوات الماضية كان مشكوكا فيه “وأنا مش هقدر أبقى سياسي على طول”، فالجميع يعلم كيف كان النجاح يتم في هذه السنوات.

جدير بالذكر أنه، وفقا للجداول المعلنة لـ امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، فقمن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي غدا الخميس الموافق 19 مايو 2022 الامتحان في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنفس الضوابط المتبعة بالنظامين الورقي للأسئلة المقالية والالكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد .