نائب محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبرا الخيمة

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات وإزالة العقارات المخالفة بشبرا الخيمة.



وتفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية بشارع أحمد عرابي تمهيدا لرصف القطاع الثاني بطول كيلو متر، واكد نائب المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال المرافق ونقل المواقف العشوائية حفاظا على المظهر الحضاري للطريق.



كما تفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية بكوبري أحمد عرابي بتكلفة تصل إلى ٤٠ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأسوار الخرسانية للبدء في أعمال الرصف.



وتابع نائب المحافظ لليوم الثاني على التوالي يرافقه اللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس الحي واللواء حمادة الصاوي مساعد مدير أمن القليوبية استكمال إزالة ثلاثة ادوار مخالفة من عقار بناحية ابن الحكم.



من ناحية اخرى أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انطلاق حملة طرق الأبواب، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12عاما بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2022.



وقال المحافظ إن الحملة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الاشخاص المستحقين التطعيم، لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.



وأكد المحافظ على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالتنسيق مع كافة الادارات الصحية ستقوم بالتطعيم عن طريق 750 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات (محطات السكك الحديدية، محطات الأتوبيس، الأسواق ،الجامعات) وغيرها ، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلا عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى مليون و200 ألف مواطن.



ووجه محافظ القليوبية كافة رؤساء المراكز والتنفيذيين بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة ووضع بالونات وبوابات في الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في اخذ اللقاح.



وناشد الهجان المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد ، مؤكدا تخصيص بعض الخطوط لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.