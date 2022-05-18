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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل مجانية.. بيطري الغربية: الكشف وتقديم العلاج لـ131 حيواناً و3596 طائرًا |صور

قافلة بيطرية بالغربية
قافلة بيطرية بالغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلتين بالمجان بقريتى القرشية بمركز السنطة، والناوية بمركز سمنود، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل المجانية،  بالتعاون مع جامعة طنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلتين تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  131 حيوانًا، و3596 طائراً وصرف التحصينات والأدوية.

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وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي الطب البيطري طارق رحمي الخدمات التعاون طنطا الحيوانات الخدمات البيطرية

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