منها القمح.. القرش: الدولة تدخل كمشترٍ في عدد من المحاصيل المهمة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الإعلان عن تنفيذ الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة بالسعر العالمي؛ ضمان للفلاح ببيع منتجه بشكل كامل.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدولة تدخل كمشتري في عدد من المحاصيل التي تمثل أهمية مثل القمح والبنجر والقصب والمحاصيل الزيتية وفوق الصويا وعباد الشمس، بأسعار منافسة، وذلك لضمان سعر عادل للفلاح لتحفيزه على مزيد من الزراعات في هذه المحاصيل.

وأشار إلى أن هناك بعض الأصناف التي تحتاج الدولة لربط المشتري بالبائع لتنظيم هذه العملية، ومنظومة الذرة من المنظومات الهامة التي نستورد منه كميات كبيرة من الخارج، في حين أن الفلاح المصري لديه مهارة لزراعته بجودة عالية.

وتابع أن الدولة تسعى لتحقيق ربط مباشر بين المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد عقد موحد لتقديمه للمزارع لضمان سعر عادل ومرضي لمنظومة الذرة.

وناشد المزارعين بالتنسيق مع مديريات الزراعة التابعين لهم للانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة.