تدريبات استشفائية للأساسيين في مران الزمالك

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش الذي أقيم أمس الثلاثاء في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اكتفاء اللاعبين الأساسيين بخوض تدريبات تأهيلية واستشفائية خوفا من تعرضهم للاجهاد قبل المباراة المقبلة في الكأس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.