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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد سياحة صربيا يبدي إعجابه بمعالم شرم الشيخ

الوفد الصربي
الوفد الصربي

ابدي الوفد السياحي لدولة صربيا إعجابه بمدينة شرم الشيخ ومعالمها السياحية  خلال زيارتهم الاولي لمدينة السلام ردا علي زيارة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدولة صربيا للتسويق لشرم الشيخ وجذب اسواق جديدة .
وكان وصل فى الساعات الاولى من صباح اليوم الى مطار شرم الشيخ الدولى وفد من دولة صربيا  ممثل من عدد من الهيئات السياسية والدينية  والسياحية والإعلامية وذلك فى زيارة الى مدن جنوب سيناء "شرم الشيخ ،دهب ، وسانت كاترين " 
وذلك ردا على الزيارة التى قام بها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى شهر يوليو من العام الماضى فى إطار جهوده فى تدعيم اواصر الصداقة بين البلدين وفتح اسواق سياحية جديدة وزيادة افاق التعاون فى عدد من المجالات السياحية والثقافية والرياضة 
و اعدت محافظة جنوب سيناء برنامجا سياحيا وثقافيا و ترفيهيا للوفد الصربي  للتعرف على المقومات السياحية والثقافية والدينية بكافة المدن السياحية بالمحافظة من اجل تبادل وتنشيط السياحة بين البلدين ،
وقد استهل الضيوف برنامجهم اليوم بزيارة عرض العاب  الدولفين و كهف الملح  بمدينة شرم الشيخ  و سعدوا به واستمتعوا بكافة الفقرات الفنية وسط رعاية من القائمين على البرنامج .
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الوفد الصربي

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الوفد الصربي السياحي شرم الشيخ اللواء خالد فودة اخبار جنوب سيناء

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