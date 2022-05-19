الشباب والرياضة تنظم قافلة طبية بعدد من الهيئات بمحافظة الجيزة| صور

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مجموعة مستشفيات "العيون الدولي"، قافلة طبية بكل من :"نادى الطالبية الرياضى، مركز شباب الصف، مركز شباب الصفا" بمحافظة الجيزة، وذلك للكشف الطبى بالمجان على أعضاء تلك الهيئات.

شارك فى القافلة مجموعة من الأطباء المتخصصين قاموا بالكشف على الأعضاء، وفحص نظرهم "الرمد، قاع العين، كشف نظارة"، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتنفيذ قوافل طبية متنوعة داخل المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات.

وسبق وأن قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ قوافل طبية بالتعاون مع مجموعة مستشفيات "العيون الدولي"، للأندية ولاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الرياضية في محافظات "القاهرة، الجيزة، الفيوم، الأقصر "، وتواصل الوزارة -خلال الفترة المقبلة- تنفيذ تلك القوافل فى محافظات أخرى.

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