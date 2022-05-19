خبيرة مصرفية عن المستريح: لا يوجد أي استثمار العائد فيه 40 %

علقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، على ظاهرة المستريح، قائلة: "مستغربة إزاي المصريين بيتنصب عليهم بالشكل دا"، متابعة:"ظاهرة المستريح منتشرة منذ مايقارب 50 عاما.



واسترسلت:"مشوفتش فترة إشاعات في مصر قد اليومين دول، واتمنى أننا نتأكد من الكلام المنتشر قبل المشاركة في نقله وهو خاطئ"، متابعة:" اتمنى أن يكون هناك توعيه من قبل الدولة للمواطنين داخل القرى والنجوع لمنع تعرضهم للنصب".



وأوضحت أنه لا يوجد أي استثمار يكون العائد فيه 40 % مثلما يفعل المستريح.



ولفتت إلى أن جتماع لجنة السياسات النقدية سيناقش الفائدة وهل سيتم زيادتها أم لا، وما هي الأسس التي يعتمد عليها البنك المركزي في هذا القرار.

