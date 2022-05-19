نادية الجندي تنشر صورا تعرض لأول مرة من فيلم ملف سري

استعادت الفنانة نادية الجندي ذكريات أول تعاون لها مع السيناريست وحيد حامد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت نادية الجندي: “فيلم #ملف_سامية_شعراوى أول تعاون مع الكاتب الكبير #وحيد_حامد الله يرحمه إنتاج #محمد_مختار وإخراج #نادر_جلال عمل فني كبير ومهم بعتز بيه في مشواري السينمائي، عن أحداث حقيقية وقعت بالفعل أيام نكسة ١٩٦٧، الكبار #كمال_الشناوي #فاروق_الفيشاوي #احمد_بدير وبعد غيبة عن الشاشة العملاق #عبدالله_غيث في دور المشير #عبد_الحكيم_عامر

#نادية_الجندي

صور_فوتوغرافية تنشر لأول مرة من العمل”.

وحلت نادية الجندى ضيفة على برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الفنية والعائلية.

عماد حمدى عطل مسيرتى الفنية

قالت نادية الجندي إنها لم تستفد فنياً من زواجها من الفنان الراحل عماد حمدي بل تسبب زواجهما في تعطيل مسيرتها الفنية.

وأضحت نادية الجندى إنه كان يرفض عملها في الفن ولا يحب ظهورها، وهي كانت في بداية مسيرتها ولديها رغبة قوية في العمل بالفن والانطلاق في مسيرتها.