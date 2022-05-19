توريد 261 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استقبال 261024 ألف طن 977 كيلو جرام، بالشون والصوامع الحكومية، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح لعام 2022، مشيراً إلى أنه تم توريد 17368 طن و 811 كيلو جرام حتى أمس الأربعاء، وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقع بجميع المراكز.



أكد المحافظ على الدور الفعال الذي تقوم به اللجان المتخصصة من التموين والجهات المختلفة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، لافتاً إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات.

وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114 و(2320001 - 2342200).