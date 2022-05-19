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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار: فوز 3 متسابقين في فوازير رمضان وتنظيم رحلات للرابحين

مسابقة وزارة السياحة
مسابقة وزارة السياحة والآثار

 أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فوز ثلاثة من المشاركين في مسابقة الفوازير السياحية التي أطلقتها الوزارة على مدار شهر رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة Experience Egypt. 

ويأتي ذلك للترويج للمقصد السياحي المصري وزيادة الوعي السياحي والأثري لدى الجمهور وتزويدهم ببعض المعلومات السياحية والأثرية المتنوعة ولا سيما المرتبطة بشهر رمضان.

وتم اختيار الفائزين من خلال إجراء قرعة إلكترونية بين أسماء جميع المشاركين في المسابقة والتي كانت جميع إجاباتهم صحيحة على مدار الشهر، حيث فاز إثنين من المتسابقين المصريين ومتسابق عربي. 
ومن المقرر أن تنظم الهيئة رحلات سياحية للفائزين بالمدن السياحية المصرية خلال شهر يونيو المقبل برفقة مرافق واحد لكل فائز، تتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية.

وكانت تضمنت المسابقة طرح 15 فزورة على مدار الشهر الكريم، بمعدل يوم بعد يوم، ويتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الخاص بالوزارة والهيئة، وتناولت طرح أسئلة عن عادات رمضان، وطبيعة الشهر الكريم في مصر، والأماكن المعروف بها الشهر. 

وكان ذلك في إطار الحفاظ على العادات الرمضانية القديمة وإبراز الجو الرمضاني المتميز الذي يتمتع به المقصد المصري خلال هذا الشهر الفضيل مما يعمل على جذب السائحين لقضاء شهر رمضان في مصر.

وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الفوازير السياحية مصر السياحة

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