بالبنفسجي.. يسرا تبهر متابعيها بإطلالة مبهجة

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت يسرا في الصورة بإطلالة أنيقة باللون البنفسجي، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي الأكتاف، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن أكدت النجمة يسرا، فخرها بمسيرتها الفنية مع الزعيم عادل إمام وأنها عملت أهم 17 فيلما في حياتها مع عادل إمام، قائلة: "عملت مع عادل إمام في 17 فيلما هي أهم 17 فيلما فى حياتي، وعادل إمام قدر يمثل كل شيء من ترجيدي وكوميدي وأكشن وده من ذكاء عادل إمام".

وأضافت الفنانة يسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن عملها مع الزعيم عادل إمام تسبب في أنها اكتسبت حب الجمهور وثقته فى عملها مع عادل إمام، متابعا: "عادل أستاذ في تفكيره واختياراته وذكائه الخارق للعادة، والفنان مش بس موهبة ولكن خلطة".