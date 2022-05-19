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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف وتحاليل وأشعة وعلاج مجانا.. قوافل طبية لقرى حياة كريمة بالغربية

صدى البلد

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قافلة طبية بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود ، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وقال الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له ، إن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان " ، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة ، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

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وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن القافلة وقعت الكشف الطبي ، فى أول يوم ، على 780 حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتلقي اللقاح ولعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي حيث شاهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية .

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الغربية فيروس كورونا وزيرة الصحة قافلة طبية فيروس كورونا المستجد المبادرة الرئاسية الكشف الطبي مراكز المحافظة الدكتور طارق رحمي

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