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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطريقة واحدة فقط.. إليك كيفية حل مشكلات سرعة الشحن في هاتف وان بلس

كيفية حل مشكلات سرعة
كيفية حل مشكلات سرعة الشحن في هاتف وان بلس

تتميز هواتف وان بلس OnePlus الحديثة بدعم تقنية الشحن السريع التي تبلغ قوتها 65 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بشكل كامل في أقل من نصف ساعة، ولكن كحيلة دفاعية عن البطارية لمنع تدهورها، يقوم النظام التشغيلي لهذه الأجهزة تلقائيا بإبطاء سرعة الشحن خاصة إذا كنت قمت بترك الهاتف موصولا بالكهرباء طوال الليل أو إذا كان مستوى البطارية أعلى من 80 %.

وبالإضافة إلى ذلك توجد بعض العوامل الأخرى المتسببة في بطء شحن هواتف وان بلس الذكية، حيث أن بعض أجهزة الشركة لا تدعم تقنية الشحن السريع، أو ربما قد تتسبب درجة الحرارة القصوى في بطء سرعات الشحن، سواء أكانت درجة الحرارة المحيطة بالجهاز شديدة البرودة أو شديدة السخونة، أو مع عدم وجود كابل شحن غير محكم بطريقة صحيحة، حسبما ذكر موقع Slashgear التقني.

 

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كيفية حل مشكلات سرعة الشحن في هاتف وان بلس

عادة يذهب بعض المستخدمين لطرق مثل شراء شاحن جديد أو إعادة ضبط المصنع أو إعطاء الهاتف لمركز خدمة العملاء  لفحص المشكلة، ولكن بدلا من ذلك كله تكمن المشكلة في تنظيف منفذ الشحن حيث يمكن أن يؤدي الغبار والأوساخ والرطوبة والوبر في كثير من الأحيان إلى انسداد منفذ USB بمرور الوقت، مما يحد من إمكانات شحن الهاتف.

طريقة تنظيف منفذ شحن هاتف وان بلس:

1. قم بإيقاف الهاتف و افحص منفذ USB بالهاتف في وجود إضاءة قوية ومن عدة زوايا مختلفة، ومع وجود ضوء ساطع في يدك للوصول إلى أضيق الزوايا.

حيث يمكن أن تؤدي الرطوبة أيضًا إلى تصلب التراكمات وتراكم الأوساخ بمرور الأيام، مما يجعل من الصعب كشطها ولكن باستخدام الأدوات المناسبة يمكن مسح كل الغبار من منفذ شحن USB.

2. قم باستخدام أعواد أسنان خشبية أو أعواد قطنية لأنها غير موصلة للكهرباء، ويمنع تماما استخدام الأدوات المعدنية الحادة مثل المسامير والدبابيس حيث يمكنها أن تتلف منفذ USB.  


ويجب أيضا تجنب نفخ الهواء في الهاتف لأن النفس يحتوي على رطوبة، مما يجعل عملية التنظيف أكثر صعوبة.

3. قم بقلب الهاتف وإمالته عدة مرات فقد يؤدي الهواء المضغوط إلى إزالة الأوساخ.

4. قم بتشغيل الهاتف وتأكد إذا قد تم حل مشكلة الشحن أم لا.

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