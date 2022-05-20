تعالج السكر وتزيل التوتر.. أسرار لا تعرفها عن عشبة السموة السيناوية

السموة هى عشبة تنمو في صحراء مصر، وتكون في شبه جزيرة سيناء ، والصحراء الغربية والشرقية، كما أنها تتواجد في دولة فلسطين حيث تحتاج إلى أرض رطبة.

وعشبة السموة تحتاج إلى وقت طويل لكي تنمو وهذا يستغرق بضعة أعوام وهي تعالج السكري وتزيل التوتر والقلق.

وتتميز السموة ذات لون أخضر فاتح، ولها مميزات كثيرة وتستخدم في العديد من المستحضرات، وهي تنمو في الأرض، ولا تكون طويلة القمة، بل طولها لا يعلو عن 70 سم أو أكثر، ويوجد بأوراقها القليل من الشوك، وملمسها كملمس الصمغ، مذاقها مر مرارة شديدة، و يطلق عليها اسم عشبة السموة أو الصموة.



وأثبتت الدراسات والبحوث، أن عشبة السموة لها العديد من الفوائد وأنه يصفه العديد من الأطباء لمرضى ارتفاع الضغط، والسكري ، وكذلك لمرضي قرحة الفراش، وقرح المعدة،

وتستخدم فى علاج البول السكرى ، حيث قامت مجموعة من الخبراء بعمل أبحاث و تحاليل على السموة في خطوة لاستخلاص الماده الفعالة حتى تكون علاج بديل للسكر.



السعرات الحرارية

و تدخل عشبة السموة في علاج عدة أمراض مثل: السكر حيث تعمل على حرق نسبة كبيرة من السعرات الحرارية المتواجدة في الجسم، عند تناوله يفقد الشهية، وهذا قبل تناول الوجبات الأساسية بساعة، وهذا يتطلب استشارة الطبيب المعالج لان لها تأثير علي الكبد بعد فترة من الاستخدام.

وتعمل السموة ، كذلك علي انخفاض نسبته من الدم، وهذا عن طريق غلي القليل من عشبة السموا، ووضعها على الشاي، أو المشروبات الساخنة.



وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئه بشمال سيناء، إن اهل البادية في شبه جزيرة سيناء كانوا يستخدمون عشبة السموة ، كمطهر للجروح، والحروق، وهذا عن طريق وضع القليل من غلي عشبة السموة ، على مكان الجرح.



و تدخل السموة في علاج تلوث المعدة، كمطهر عام لجدار المعدة، والأمعاء كما تعالج التوتر والقلق، لدى كبار السن، والصغار، عن طريق ضخ نسبة من الأدرينالين والكورتيزون الذي يعطي تقوية للجسم بالكامل، .