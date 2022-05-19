قومي المرأة يدشن حملة احميها من الختان في قرى شمال سيناء

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دشن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء حملة "احميها من الختان"، في قري شمال سيناء وذلك في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة.

وأكدت إحسان داود غالي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء، أن الحملة تستهدفت مناطق وأحياء: ضاحية السلام، المزرعة، المساعيد، دريم لاند، آل أيوب، والزهور بالعريش.. الى جانب قرية السكاسكة بمركز العريش وقريتي: اقطية وعمورية بمركز بئر العبد.



تم عمل جولة في الشارع السيناوى للتوعيه حفظ الله مصر وشعبها مع تحيات فاطمه نصار عضو مجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء.

قري سيناء

وتقول سناء جلبانه ' مقرر مجلس الأمومة والطفولة بالمحافظة ' بأن هذه الظاهره لازالت موجوده وخصوصآ المقيمين في قري سيناء ' وايضآ في بعض العائلات ' ولايمكننا حصرها لاننا لانتلقي بلاغات بخصوص ذلك من المواطنيين ولكن الناس بتحكي عن هذه المواضيع ' ونسبة الجهل كبيره .

وبالرغم من التوعيه علي مدار السنين ألا ان البعض محتفظ بمعتقداته ويعتبر ان هذا الموضوع حماية للفتاة علي حسب قول البعض . لذا ففد طالبنا بتشديد العقوبه وقوانين رادعه ' وللاسف ايضا فان الظروف التي مرت بها المحافظه ساهمت ايضآ في ذلك' لذا نحن نحتاج عقوبات بالحبس لسنوات وفرض غرامات كبيره للردع.

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