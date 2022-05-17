رغم صغر سنة.. ابن شمال سيناء يشارك في رياضة الكيك بوكس على مستوى الجمهورية

عبد الله محمد عبد الله حسين أبو سلمة من مدينة العريش شمال سيناء، صغير السن لم يتجاوز عمره الـ١٢ عاما إلا أنه بطل من أبطال رياضتى الكونغ فو والكيك بوكس حيث يقول مدربة الكابتن احمد عادل، ان البطل لاعب منطقة شمال سيناء ، ولاعب نادي العريش الرياضى، حقق العديد من البطولات رغم صغر سنه الذي لا يتجاوز الثاني عشر ، حيث حقق البطل عبدالله محمد عبدالله حسين أبو سلمة العديد من المراكز المتقدمة في البطولات علي مستوي العالم، ومستوى الجمهورية.



وأضاف المدرب أن الطفل شارك فى بطولة العالم للكيك بوكس التي أقيمت بجمهورية مصر العربية في العام الماضي .

استاد القاهرة الدولي



كما حقق عبد الله ، المركز الاول في بطوله الشهيد البطل العقيد أحمد المنسى للكونغ فو ،على مستوى الجمهورية والتي أقيمت على ملاعب استاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة رقم 4 ، وقد شهدت البطولة منافسة كبيرة من جميع اللاعبين المشاركين.



وأكد الكابتن ان الطفل حصل على المركز الأول في بطولة كأس مصر المفتوحة الأولي ، التي أقامها الاتحاد في شهر مارس من العام الماضي 2021م. ، بمشاركة 5 آلاف لاعب في أول بطولة رسمية للاتحاد بعد تأسيسه رسميًا بقرار من الدكتور أشرف صبحيش وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.. حيث جاءت ضمن خطة الاتحاد في توسيع قاعدة المشاركة والعمل على انتشار اللعبة.

كما حصل على المركز الأول في بطولة الأندية للمواهب، وقد حصل أيضا على المركز الأول فى بطولة مصر للكيك بوكس.، الي جانب حصوله علي عدد من شهادات التقدير.

ولفت الي ان هذا التميز قد جاء بسبب الدعم المستمر من منطقتى الوشو كونغ فو والكيك بوكس فى شمال سيناء ومدربه كابتن احمد عادل ، وإدارة نادى العريش الرياضى وعلى رأسهم الكابتن محمود الوزير مدير النادي.

وقالت السيدة دنيا عايش ، والدة الطفل عبد الله ،انه متفوق في دراسته ويحفظ القرآن الكريم، ويواظب علي الصلاة، الي جانب التزامه بمواعيد التدريب، وهو محبوب بين زملاءه. وهدفه تحقيق مراكز متقدمة على المستوي الدولي.. لذلك تهتم الأسرة به ، ويتيح له فرص المشاركة في البطولات المختلفة ، وتوفير المناخ والإمكانات اللازمة له، من أجل تشجيعه لتحقيق حملة.

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