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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج سرطان الثدي.. محافظ شمال سيناء يلتقي صاحبة أفضل بحث في مؤتمر برلين

شهادة تقدير الباحثة
شهادة تقدير الباحثة صاخبة بحث علاج سرطان الثدي

 

التقي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  بالباحثة أسماء سلامه إبراهيم الليثي، والتي حقق بحثها المقدم لمؤتمر برلين حول علاج سرطان الثدي المركز الأول..حيث اختارته لجنة تحكيم المؤتمر من بين250 بحثا من مختلف دول العالم، حيث تعتبر الباحثة أصغر عضو في المؤتمر بين المشاركين  الذين تقدموا بأفكار جديدة حول علاج  أمراض السرطان .

وقد أثني اللواء المحافظ علي جهود الباحثة ونجاحها في إضافة أفكار جديدة في مجال علاج سرطان الثدي وطالب بمواصلة الجهد وصولا إلى نتائج تطبيقية تفيد الإنسانية 

وقد تم تسليمها شهادة تقدير علي جهودها في مجال العلم .

وكانت الباحثة أسماء سلامة إبراهيم  الليثي طبية امتياز، بمستشفي جامعة قناة السويس،   ابنة حي ابي صقل العريش  شمال سيناء ، قد حققت سبق جديد في مجال علاج مرض سرطان الثدي عن البحث العلمي الذي قدمته أمام المؤتمر  الدولي" ESMO Breast Cancer 2022  " في برلين، حيث يقيم البحث طرق مختلفة لعلاج نوع نادر من سرطان الثدي.

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شمال سيناء الباحثة صاحبة أفضل مؤتمر برلين

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