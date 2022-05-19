فنلندا: مستعدون لمناقشة مخاوف تركيا بشأن انضمامنا إلي الناتو

قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة لمناقشة مخاوف تركيا بشأن طلبها للانضمام إلى الناتو.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قال نينيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، إن فنلندا مستعدة للالتزام بأمن أنقرة.

وقال نينيستو، مخاطبا تركيا مباشرة: “تتمتع فنلندا دائمًا بعلاقات ثنائية جيدة مع تركيا. بصفتنا حلفاء في الناتو، سوف نلتزم بأمن تركيا، كما ستلتزم تركيا بأمننا”.

واضاف: “نحن نأخذ الإرهاب على محمل الجد. ندين الإرهاب بجميع أشكاله ونعمل بنشاط على مكافحته”.

وتابع قائلا: “نحن منفتحون على مناقشة جميع مخاوف تركيا بشأن عضويتنا بطريقة منفتحة ومثمرة”.

وأضاف نينيستو أن “قرار فنلندا بالسعي لعضوية الناتو جاء بأغلبية برلمانية ساحقة ودعم شعبي ضخم وقوي”.

وقال إن فنلندا ستكون حليفًا قويًا للناتو، مضيفًا أن القوات المسلحة الفنلندية هي واحدة من أقوى القوات في أوروبا.