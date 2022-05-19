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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا عن انتخابات نواب لبنان : مشهد حلو بيكبر القلب

إليسا
إليسا

علقت الفنانة إليسا علي انتخابات دولة لبنان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

وكتبت إليسا في تويتة لها: “شو هالمشهد الحلو اللي بيكبر القلب. نواب شباب معلمين فهمانين مثقفين وعم بمثلونا بمجلس النواب عن الثورة والثوار! هيدا الأمل الحلو اللي منتمناه واللي تحقق، الله يحميكن!”. 

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لبنان.. قوى جديدة في البرلمان لأول مرة وحزب الله يخسر الغالبية

وكان حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد والمدعوم من إيران، يحتفظ مع حلفائه بقرابة 70 مقعداً من إجمالي 128 في البرلمان المنتهية ولايته.

وأظهر إحصاء لرويترز للنتائج الرسمية أن حزب الله وحلفاءه حصلوا على 62 مقعدا في البرلمان اللبناني، ما يعني فقدهم  للأغلبية داخل البرلمان المؤلف من 128 عضوا، في تطور يعكس الغضب الشعبي بسبب الانهيار المالي في البلاد وغياب المساءلة عن تفجير مرفأ بيروت في عام 2020.

وتظهر نتائج الانتخابات أن البرلمان سيضمّ كتلاً متنافسة لا تحظى أيّ منها منفردة بأكثرية مطلقة، ما سيجعله عرضة أكثر للانقسامات وفق ما يقول محللون.

وأظهرت النتائج احتفاظ حزب الله وحليفته أمل، الحركة الشيعية التي يتزعّمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه برّي، بكامل المقاعد المخصّصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) في البلاد، بينما خسر حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدّة.

وفازت لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد، وفق ما أظهرته النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الثلاثاء.

و12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية. ومن شأن هؤلاء أن يشكلوا مع نواب آخرين مستقلين عن الأحزاب التقليدية كتلة موحدة في البرلمان. بحسب "سكاي نيوز".

الفنانة اليسا إليسا انتخابات دولة لبنان دولة لبنان لبنان

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