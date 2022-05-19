في ناس بتنزل بـ ترينج..الغرف السياحية: يجب تصنيع البوركيني من مواد معينة

قال حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه هناك ضوابط وضعتها وزارة السياحة والغرف السياحية والمنشآت السياحية لتحديد ملابس البحر .

وأضاف حسام هزاع في حواره مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هذه الضوابط يتم اتباعها طبقا للصحة العامة وما تنص عليه منظمة السياحة العالمية ".

وتابع حسام هزاع :" يجب أن يتم تصنيع البوركيني من مواد تصنيع معينة مثل بدل الغطس ".



وأكمل حسام هزاع :" بعض المنشآت تمنع البوركيني بسبب تلقي شكاوى من السائح الأجنبي بأن هذا البوركيني غير مطابق للمواصفات وانه قد يصاب بـ حساسية او اي مرض".

ولفت حسام هزاع : في بعض الشواطيء نجد ملابس غريبة، وفي ناس بتنزل بـ الترينج ، والاجانب يقوموا بتصوير هذا الامر ".