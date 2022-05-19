شاهد أول تعليق من بدر بانون بعد عودته للتدريبات فى الجيم

ظهر المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، اليوم الخميس في "الجيم" ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ونشر بانون صورة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات من الجيم وعلق قائلا "الحمد لله"
وخضع بدر بانون لبرنامج علاجي في المغرب تحت إشراف طبيب منتخب بلاده وبالتنسيق مع الجهاز الطبي بالأهلي، للتعافي من مضاعفات فيروس كورونا.
وكان الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، قد أكد أن بانون تعافى تمامًا من الالتهابات التي اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وأن اللاعب خضع لفحص دائم على القلب لمدة ثلاثة أيام في المغرب وجاءت النتيجة إيجابية.
وأشار رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إلى أن «بانون» خضع لتدريبات بدنية متدرجة أثناء وجوده في المغرب.
وبعد عودته إلى مصر قام اللاعب بأداء بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه قبل المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة.