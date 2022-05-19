عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد أول تعليق من بدر بانون بعد عودته للتدريبات فى الجيم

بدر بانون
بدر بانون

ظهر المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، اليوم الخميس في "الجيم" ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في ‏التدريبات الجماعية.‏


ونشر بانون صورة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات من الجيم وعلق قائلا "الحمد لله"

 

IMG_٢٠٢٢٠٥١٩_٢٢٤٤١٧
IMG_٢٠٢٢٠٥١٩_٢٢٤٤١٧

وخضع بدر بانون لبرنامج علاجي في المغرب تحت إشراف طبيب منتخب بلاده وبالتنسيق مع ‏الجهاز الطبي بالأهلي، للتعافي من مضاعفات فيروس كورونا.‏


وكان  الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، قد أكد أن بانون تعافى تمامًا من الالتهابات التي ‏اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وأن اللاعب خضع لفحص دائم على القلب ‏لمدة ثلاثة أيام في المغرب وجاءت النتيجة إيجابية.‏


وأشار رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إلى أن «بانون» خضع لتدريبات بدنية متدرجة أثناء وجوده ‏في المغرب.‏


وبعد عودته إلى مصر قام اللاعب بأداء بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه ‏قبل المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة.‏

 

النادي الأهلي فيروس كورونا أول تعليق طبيب الأهلي برنامج علاجي تدريبات بدنية شاهد اول تعليق المغربي بدر بانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

ترشيحاتنا

مباحثات مصرية هندية حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

وزيرا خارجية الجزائر والسعودية يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

CNN: لقاء يجمع ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي الشهر المقبل

بطولة ملازم بحرية.. أنقذ أسرة كاملة من الغرق ومات في ترعة الإبراهيمية| فيديو

مستشار الرئيس لشئون الصحة: كورونا لم تنته من مصر حتى الآن.. فيديو

من فئة السيدان الرياضية.. 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ