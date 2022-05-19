غلق 5 مراكز تجميل و12 منشأة طبية مخالفة بالمنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة حملة على المنشآت الطبية.

تم المرور على 179 منشأة طبية أسفرت تلك الزيارات الميدانية عن (76) منشأة مطابقة و (76) منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، واستصدار قرار غلق (15) منشأة، وغلق (12) منشأة طبية خاصة.

وفي نفس السياق أيضاً واستمراراً لجهود صحة المنوفية الحثيثة في إحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين على مستوى المحافظة، قامت إدارة العلاج الحر أيضاً بالمرور المكثف على مراكز الجلدية والتجميل بالمحافظة بإجمالي (42) مركز ما أسفر عن غلق (5) مراكز وإنذار (24) مركز لوجود مخالفات و لحين تلافي السلبيات بها و إنذار (3) منشآت للإطلاع على باقي المستندات الخاصة بتلك المنشآت، حيث تم التأكد من تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بتلك المنشآت الصحية وتاريخ صلاحية مواد التجميل وكفاءة أجهزة الليزر وجميع الأجهزة الموجودة بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة في تقديم الخدمات للمرضى.

وأكدت الدكتورة شيرين مسعد أن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.