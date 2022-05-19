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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد مطاردة مثيرة.. ضبط سيارة محملة بـ 10 أطنان قمح بالشرقية.. شاهد

السيارة المضبوطة
السيارة المضبوطة

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

وقالت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه عقب ورود معلومات تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من الاقماح المحلية لبيعها بالسوق السوداء، تم تشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية تموين الشرقية وبرفقة محمود جبر المفتش بالمديرية وأبوطالب مدير تموين بلبيس، تم ضبط سيارة محملة بالقمح المحلي بطريق بلبيس- مسطر وبلغت الكمية المضبوطة 10 أطنان و610 كيلو جرامات مهربة لبيعها بالسوق السوداء، بعد مطاردة مثيرة.

 

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تم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة ونقلها إلى شونة السلام بلبيس  وتسليم المتهم إلى مركز شرطة بلبيس  على ذمة القضية رقم ١١٦٩٩  لسنة 2022 وجار عرض المحضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة.

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