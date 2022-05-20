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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل في حادث سير بطريق برما _ طنطا بسبب السرعة الزائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم على طريق طنطا بالقرب من مدخل قرية برما بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

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تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود وفيات على طريق طنطا بالقرب من مدخل قرية برما بدائرة مركز طنطا،وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 14 عاما بالقرب من مدخل قرية برما بدائرة مركز طنطا، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل بسرعة زائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انقلاب الموتوسيكل ومصرع قائده.

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حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها والتصريح بدفن الجثة.

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