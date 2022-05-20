الانتهاء من تنفيذ مشروع سد أم البارد بقرية التمد

قالت المهندسة، مايسة محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع سد ام البارد بقرية التمد، بطول ٢٥٠ متر وارتفاع ٧ أمتار وسعته التخزينية ٣ مليون متر مكعب من المياه، حيث بلغت جملة استثماراته نحو نحو ١٨ مليون جنيه.

ولفتت المهندسة مايسة محمود، إلى أن السد سيعمل علي حماية المنطقة من أخطار السيول القادمة من جنوب سيناء، وقف عملية جريان المياه في طريقها وادي العريش، وسيتم إعادة تدوير ابمياه الاستفادة منهة في الزراعة والمزارع السمكية.

120 مليون جنيه

وأشارت إلى أن جملة الاستثمارات التي نفذتها مديرو الري بقيمة 120 مليون جنيه للموارد المائية والري في محافظة شمال سيناء، معظمها للحماية من إخطار السيول وتخزين المياه للاستفادة منها في الزراعة وإنشاء المزارع السمكية.



وأضافت، أن محافظة شمال سيناء، تنفذ عدة مشروعات لحماية المنشآت والزراعات والمنازل من مخاطر السيول والتقليل من مخاطرها في مناطق وسط سيناء ..حيث يعتبر سد ام البارد احدث السدود التي تم تنفيذها بمنطقة التمد مركز نخل .