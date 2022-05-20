تفاصيل مشادة مرتضى منصور ونجله بعد هزيمة الزمالك من الطلائع.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن وقوع مشادة بين رئيس الزمالك مع نجله أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بعد الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، رئيس الزمالك دخل في مشادة مع نجله في ستاد القاهرة بعد مباراة طلائع الجيش، حيث أجرى مرتضى اتصالا مع نجله بعد اللقاء حيث كان أمير حاضرًا للقاء.

وأضاف شبانة: ارتفع صوت أمير مرتضى بشكل كبير في حديثه مع مرتضى وكان رد أمير على والده في التليفون "أنا مليش دعوة.. أنا قوللتلك بلاش.. مينفعهش كده".

وأكمل شبانة، الأزمة بين الطرفين بسبب البيان الذي صدر من جانب مرتضى منصور بعد اللقاء والذي تفاجىء به أمير مرتضى ولم يكن على علم به من الأساس.

وأتم شبانة، أمير مرتضى كان قد اتفق مع والده على عدم إصدار أي بيانات خاصة بالفريق بناء على رغبة فيريرا والذي رفض تدخل الإدارة في عمله من الأساس.



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