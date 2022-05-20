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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |مرسيدس G-Class الأنيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة.. بي ام دبليو تكشف النقاب عن الفئة الثالثة موديل 2023 |صور

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

مرسيدس G-Class الأنيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة |صور

تواصل شركة برابوس الالمانية صاحبة التعديلات المميزة في عالم السيارات، من تعزيز تواجدها داخل هذا المجال، بعد أن اضافت لمساتها الساحرة والمميزة للنسخة العملاقة مرسيدس  G-Class، لتتحول إلى احد وحوش الطرق الوعرة من فئة البيك اب.

 

رسميًا ..بي ام دبليو تكشف النقاب عن الفئة الثالثة موديل 2023 |صور

تواصل شركة بي ام دبليو من تألقها عبر نسختها الجديدة "فيس ليفت" من الفئة الثالثة موديل 2023، والتي حصلت على بعض الترقيات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات القياسية التي تتمتع بها السيارة.

 

نظرة شاملة عن جينيسيس GV70 موديل 2022 بالسوق السعودي .. صور

تعتبر شركة جينيسيس واحدة من أذرع الصانع الكوري الجنوبي، والتي استطاعت أن تحتل مكانة قوية داخل أسواق السيارت العالمية والعربية، وتعد النسخة GV70 موديل 2022 واحدة من أبرز السيارات المقدمة داخل السوق السعودي من فئة الكروس اوفر الرياضية.

 

تويوتا تكشف عن طراز خاص من سيينا احتفالا بمرور ربع قرن على إصدارها الأول.. صور

شهد سوق سيارات الميني فان تغييرات جذرية عندما تم اطلاق وقت سيارة تويوتا سيينا لأول مرة في الأسواق في عام 1998، ومنذ ذلك الوقت حافظت السيارة الصغيرة على بريقها الأنيق وتمكنت من الصمود على مدار الأعوام الماضية حتى مع انسحاب منافسيها من السوق.

 

بنتلي بينتايجا EWB تحصل على الإصدار الأول الفاخر مع ترقيات داخلية.. صور

كشفت بنتلي عن سيارة بنتايجا EWB الجديدة منذ شهر تقريباً، وتستعد الآن للكشف عن الإصدار الأول تكشف الشركة الآن عن الإصدار الأول، وستحد بنتلي الآن من الإنتاج خلال أول 12 شهرًا من الطلبات، وتقول الشركة إن الإصدار الخاص من سيارات الدفع الرباعي سيجمع بين العديد من الخيارات الحصرية الجديدة التي ستميزه عن غيره.

السيارات مرسيدس G-Class بيك اب بي إم دبليو جينيسيس

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