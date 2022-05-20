أخبار السيارات |مرسيدس G-Class الأنيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة.. بي ام دبليو تكشف النقاب عن الفئة الثالثة موديل 2023 |صور

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تواصل شركة برابوس الالمانية صاحبة التعديلات المميزة في عالم السيارات، من تعزيز تواجدها داخل هذا المجال، بعد أن اضافت لمساتها الساحرة والمميزة للنسخة العملاقة مرسيدس G-Class، لتتحول إلى احد وحوش الطرق الوعرة من فئة البيك اب.

تواصل شركة بي ام دبليو من تألقها عبر نسختها الجديدة "فيس ليفت" من الفئة الثالثة موديل 2023، والتي حصلت على بعض الترقيات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات القياسية التي تتمتع بها السيارة.

تعتبر شركة جينيسيس واحدة من أذرع الصانع الكوري الجنوبي، والتي استطاعت أن تحتل مكانة قوية داخل أسواق السيارت العالمية والعربية، وتعد النسخة GV70 موديل 2022 واحدة من أبرز السيارات المقدمة داخل السوق السعودي من فئة الكروس اوفر الرياضية.

شهد سوق سيارات الميني فان تغييرات جذرية عندما تم اطلاق وقت سيارة تويوتا سيينا لأول مرة في الأسواق في عام 1998، ومنذ ذلك الوقت حافظت السيارة الصغيرة على بريقها الأنيق وتمكنت من الصمود على مدار الأعوام الماضية حتى مع انسحاب منافسيها من السوق.

كشفت بنتلي عن سيارة بنتايجا EWB الجديدة منذ شهر تقريباً، وتستعد الآن للكشف عن الإصدار الأول تكشف الشركة الآن عن الإصدار الأول، وستحد بنتلي الآن من الإنتاج خلال أول 12 شهرًا من الطلبات، وتقول الشركة إن الإصدار الخاص من سيارات الدفع الرباعي سيجمع بين العديد من الخيارات الحصرية الجديدة التي ستميزه عن غيره.