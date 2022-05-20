نظرة شاملة عن جينيسيس GV70 موديل 2022 بالسوق السعودي .. صور

تعتبر شركة جينيسيس واحدة من أذرع الصانع الكوري الجنوبي، والتي استطاعت أن تحتل مكانة قوية داخل أسواق السيارت العالمية والعربية، وتعد النسخة GV70 موديل 2022 واحدة من أبرز السيارات المقدمة داخل السوق السعودي من فئة الكروس اوفر الرياضية.

جينيسيس GV70 موديل 2022

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري نظرة شاملة عن جينيسيس GV70 موديل 2022.

محرك السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022

تعتمد السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 304 حصانا، وعزم اقصى للدوران 422 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الأول بتقنية الدفع الخلفي والآخر دفع كلي.

جينيسيس GV70 موديل 2022

كما تضم السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 محرك اخر سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 380 حصانا، و 530 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

ابعاد وقياسات السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022

ترتكز السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.875 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.715 متر، وبعرض يبلغ 1.910 متر، و 1.630 متر للارتفاع، مع جنوط رياضية انيقة، ونظام عادم مزدوج.

جينيسيس GV70 موديل 2022

وتضم السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 شبك أمامي متعدد الفتحات الهوائية، وغطاء للمحرك عازل للصوت والحرارة، بالإضافة إلى أضواء نهارية LED، وانابيب عادم من الكروم، ومقابض للأبواب من الكروم أيضا، وصمامات للطرق الوعرة.

وسائل الحماية بالسيارة جينيسيس GV70 موديل 2022

دعمت السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 بفرامل ABS و EBD، وخاصية التوازن الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ودعم المكابح BA، إلى جانب منبه مغادرة المسار، و وسادة هوائية للمشاة، وتقنية التحكم في الجر، وكاشف التصادم، و منبه النقطة العمياء ومنه الرياح أيضا، و نظام كشف حركة مجسم.

جينيسيس GV70 موديل 2022

أسعار السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 بالسوق السعودي

الفئة الأولى Prestige جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 242 ألف ريال.

الفئة الثانية Premium جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 261.050 ريال.

الفئة الثالثة Premium AWD جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 271.285 ريال.

الفئة الرابعة Platinium جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 291.450 ريال.

الفئة الخامسة Royal AWD جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 330.550 ريال.