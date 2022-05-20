موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق وجماهير الكرة العالمية مساء اليوم الجمعة مباراة ريال مدريد و ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين في الدوري الاسباني ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

وتقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني مساء اليوم الجمعة في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة العالمية.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بيتيس في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد كل العناصر الأساسية باستثناء المصاب ديفيد ألابا، وعودة الويلزي جاريث بيل بعد عودته من الإصابة، إضافة لمارسيلو وفرانشيسكو إيسكو، وهو الثلاثي الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم.

وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا أندريه لونين - توني فويدياس

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - فرانشيسكو إيسكو - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - رودريجو جويس - ماريانو دياز - لاتاسا.

وكان ريال مدريد، قد حصد بطولة الدوري الإسبانى موسم 2021-2022، بعد الفوز برباعية على حساب منافسه إسبانيول، ليضيف الملكى اللقب رقم 35 إلى خزائنه

وكان كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لريال مدريد، قد قرر عدم اصطحاب كلًا من بنزيما وكورتوا وفينيسيوس، لأسباب فنية، بينما عاد لوكا مودريتش، لإنتهاء الإيقاف