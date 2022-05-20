عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد

يترقب عشاق وجماهير الكرة العالمية مساء اليوم الجمعة مباراة ريال مدريد و ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين في الدوري الاسباني ملعب  سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس 

 

وتقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني مساء اليوم الجمعة في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة 

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس 

وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة العالمية.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بيتيس في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة  لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد
وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد كل العناصر الأساسية باستثناء المصاب ديفيد ألابا، وعودة الويلزي جاريث بيل بعد عودته من الإصابة، إضافة لمارسيلو وفرانشيسكو إيسكو، وهو الثلاثي الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم.

وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا أندريه لونين - توني فويدياس

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو  - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش  - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز  - فرانشيسكو إيسكو - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - رودريجو جويس - ماريانو دياز - لاتاسا.

 

وكان ريال مدريد، قد حصد بطولة الدوري الإسبانى موسم 2021-2022، بعد الفوز برباعية على حساب منافسه إسبانيول، ليضيف الملكى اللقب رقم 35 إلى خزائنه

وكان كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لريال مدريد، قد قرر عدم اصطحاب كلًا من بنزيما وكورتوا وفينيسيوس، لأسباب فنية، بينما عاد لوكا مودريتش، لإنتهاء الإيقاف

الدوري الإسباني ريال مدريد الدوري قائمة ريال مدريد فريق ريال مدريد أنشيلوتي بي إن سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

موضوعات متعلقة

نتفليكس تطرح تريلر النسخة الكورية من مسلسل البروفيسور قبل عرضه في يونيو المقبل

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|آبل توفر ميزة مخفية تجعل مكالمات الفيديو والصوت أفضل.. هونر الصينية تتحدى سامسونج بجيل جديد ومتطور من الهواتف

مواعيد مباريات الجمعة 20-5-2022 والقنوات الناقلة

شادر السمك في المنوفية على كل شكل ولون.. أصناف متنوعة وأسعار في متناول الجميع.. فيديو

| سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 20-5-2022

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي

جمال عبدالحميد: مرتضى منصور رئيس ديمقراطي ويتشاور مع مجلس الإدارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

فيديو

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ