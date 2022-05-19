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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يعلن رحيل جايث بيل عن ريال مدريد

أنشيلوتي وجاريث بيل
أنشيلوتي وجاريث بيل

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، رحيل الويلزي جاريث بيل، لاعب الفريق عن صفوف الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وقال “أنشيلوتي”، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال بتيس في الجولة الأخيرة بالليجا، "جاريث بيل ليس جاهزًا بنسبة 100% لخوض مباراة ريال بيتيس، وسوف نرى إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة الغد في المدرجات".

وأضاف المدير الفني لفريق ريال مدريد، "عقد جاريث بيل ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسيغادر اللاعب صفوف الفريق".

وتابع "بيل سيظل جزءا من تاريخ ريال مدريد، وسيبقي في ذاكرة جميع مشجعي الفريق، لقد كان له دور مهم في تتويج الريال ببطولة دوري أبطال أوروبا “العاشرة” وفي كييف أيضا".

وعن مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال أنشيلوتي "لدينا الكثير من الوقت للاستعداد للمباراة النهائية ولعب أهم مباراة في كرة القدم العالمية، اليوم نستمتع وغدًا أيضًا، سنستمتع طوال الأسبوع، قد يأتي القلق قبل المباراة بقليل".

واستطرد "لا خوف من ليفربول، القلق يأتي دائمًا قبل مثل هذه المباراة المهمة، ولكن حتى يأتي القلق، أستمتع بالوضع كثيرًا".

وحجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعد مواجهة ريال مدريد ثأرية لـ فريق ليفربول، حيث خسر الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 على يد الملكي، كما شهدت المباراة إصابة النجم المصري محمد صلاح بخلع في الكتف، على يد سيرجيو راموس مدافع الميرنجي السابق.

يذكر أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، توعد ريال مدريد عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب محمد صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: "لدينا حساب لنصفيه".

ويتصدر فريق ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 13 لقبا، ويحل إي سي ميلان وصيفا بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبابرن ميونخ المركز الثالث بـ 6 ألقاب لكل فريق.
 

أنشيلوتي بيل ريال مدريد

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