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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر عن ياسمين صبري: مش لازم نقول أخذت كام مليار بعد طلاقها

وفاء عامر
وفاء عامر

حلت الفنانة وفاء عامر ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى عبر محطة راديو ٩٠٩٠ للحديث حول أعمالها الرمضانية الناجحة ومشاركتها في راجعين يا هوى وجزيرة غمام.

وتحدثت وفاء عامر حول مشاركتها مع ياسمين صبري في مسلسلها الجديد، وقالت إنه تم الاتفاق بالفعل ولكن يمكن التراجع عن هذا القرار حال رؤيتها بأنه ليس مفيدا لمشوارها الفني. 

ووصفت  ياسمين صبري بأنها شخصية مهذبة وممثلة مجتهدة ولا تستحق كل الأقاويل التي تتداول عنها والخوض في تفاصيل حياتها الشخصية. 

وقالت وفاء عامر في لقائها، إنه لا يجوز الحديث عن طلاق الفنانين والقول بأنها حصلت على كام مليار جنيه بعد انفصالها. مشيرا إلى أن العديد من القنوات الوهمية على يوتيوب تتسبب في مشكلات عديدة بالوطن العربي. 

فيما صرحت الفنانة وفاء عامر لموقع صدى البلد أن أكثر ما جذبها لمسلسل بيت الشدة أنها رأت أن مسلسل بيت الشدة صحوة للعالم علي حد تعبيرها وأنها تختار العمل بناء علي ما سيقدمه ليس فقط لمصر ولكن للعالم.

وأوضحت الفنانة وفاء عامر أنها شعرت عند قراءتها للمسلسل أن هناك شخصيات تريد أن تدير العالم من خلال الغرف المغلقة.

صرحت الفنانة وفاء عامر أنها في بداية الأمر أساءت الظن خوفا من أن لا تجد دعما من البلد بسبب مناقشة المسلسل لقوة الشر التي تدير العالم من خلال الغرف المغلقة، إلا أنها وجدت أنها كانت سيئة الظن وأنها وجدت الدعم من الدولة المصرية قائلة "انا مكانش ليا الحق أن أخاف أنا كنت سيئة الظن بعض الشيء ولقيت في مساندة كبيرة جدا من الدولة".

وعبرت الفنانة عن سعادتها لمشاركتها مع نجوم العمل فاهمين العمل علي حد قولها وفاهمين معني قوة الشر التي تدير العالم من خلال الغرف المغلقة. 

وأكدت أنه لولا وجود الطيبة والدين اللذين يحثانا إلي أن ندافع عن الأوطان، والبنت البريئة التي تكون دائما طبيعية لنجحت هذه الشخصيات فيما تريده من السيطرة علي العالم ككل. 

وفاء عامر ياسمين صبري الفنانة وفاء عامر مشوارها الفني راجعين يا هوي Arts Entertainment

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