لأول مرة.. الزراعة: توريد القمح يتخطى الـ 9 آلاف و500 طن بـ بورسعيد

تحدث الدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، عن تفاصيل زيادة إنتاجية محصول القمح في المحافظة، قائلًا إن وزارة الزراعة قدمت خدمات للمزارعين خلال الموسم الماضي من خلال تدعيم الحقول الإرشادية بتقاوي مجانية وغيرها من الخدمات الأخرى، معقبًا :" احنا في بورسعيد بنزرع حوالي 14 ألف و596 فدان ".



وأضاف حسني عطية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن أحوال الطقس في الفترة الأخيرة كانت في صالح محصول القمح، حيث ساهمت درجات الحرارة المنخفضة في إمتلاء حبة القمح وبالتالي زيادة الإنتاجية، واصفًا حال المزارعين في الحقول:" بيقفوا وسط الحقول يرقصوا من سعادتهم بخيرات هذا الموسم".



وتابع "عطية"، أن بعض الأراضي في بورسعيد وصلت فيها الإنتاجية لـ 22 أردبًا، معقبًا:" أنا بشكر كل مزارعي مصر على حسهم الوطني في توريد القمح هذا العام ووقفهم بجانب بلدهم في هذه الأزمة اللي يمر بها العالم".



واستطرد :" يوجد لدينا صوامع لشركة شرق الدلتا داخل المحافظة وفي المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وشركة بورسعيد للصوامع الحديثة حيث تسع حوالي 21 ألف طن، مشيرًا إلى أن صوامع شرق الدلتا لديها سعة تخزينية لمحصول القمح حوالي 9 آلاف و500 طن "، لافتًا إلى أن اليوم تخطى توريد القمح 9 ألآف و500 طن وهذا يحدث للمرة الأولى في بورسعيد .