لاعبو الاتحاد يتعاهدون على تصحيح المسار والنحاس يطالب بدعم الجماهير

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري المصري .

وتعاهد لاعبو الاتحاد السكندري على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ومصالحة الجماهير بعد تحقيق نتائج سلبية خلال الجولات الماضية.

ويدرس عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري أداء لاعبي بيراميدز خلال الجولات الماضية من أجل معرفة الثغرات لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط .

وطالب الجهاز الفني جماهير الاتحاد السكندري بمساندة اللاعبين في اللقاء المقبل من أجل تحقيق الفوز مشيرا الي أهمية الجماهير في دعم اللاعبين معلقا: "الجماهير كلمة السر في تحقيق الفوز".

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي توفير 500 تذكرة للجماهير للتواجد باستاد الإسكندرية لمساندة اللاعبين .