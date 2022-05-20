عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الاتحاد يتعاهدون على تصحيح المسار والنحاس يطالب بدعم الجماهير

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري المصري .

وتعاهد لاعبو الاتحاد السكندري على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ومصالحة الجماهير بعد تحقيق نتائج سلبية خلال الجولات الماضية.

ويدرس عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري أداء لاعبي بيراميدز خلال الجولات الماضية من أجل معرفة الثغرات لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط .

وطالب الجهاز الفني جماهير الاتحاد السكندري بمساندة اللاعبين في اللقاء المقبل من أجل تحقيق الفوز مشيرا الي أهمية الجماهير في دعم اللاعبين معلقا: "الجماهير كلمة السر في تحقيق الفوز".

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي توفير 500 تذكرة للجماهير للتواجد باستاد الإسكندرية لمساندة اللاعبين .

 

محمد مصيلحي الاتحاد السكندري الدوري المصري نادي الاتحاد السكندري عماد النحاس بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى خلال حضوره فعاليات مهرجان كان

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

ترشيحاتنا

الوزراء: معامل هيئة الدواء تحصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)

شبه مستحيلة.. حالة وحيدة تقود ليفربول والسيتي إلى مباراة فاصلة لحسم لقب البريميرليج

حمى وصداع مميت | اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

فرنسا .. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة مفاتيح الجنان .. 9 كلمات مجابة لا تغفلها

تعمير القاهرة: الانتهاء من مشروع محور عمرو بن العاص في 9 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ