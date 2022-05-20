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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد مصطفى البنك .. ظهور مستريحة جديدة صاحبة كوافير ببني سويف

أموال
أموال

شهدت محافظة بني سويف ظهور  مستريحة جديدة  استولت علي مبالغ تقدر بالملايين من عدد من المواطنين بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل، مقابل حصولهم علي عائد شهري يصل الي  10٪، وتم إلقاء القبض عليها وجار التحقيق معها، فيما اسند إليها من اتهامات بالمحاضر المحررة ضدها.

وكان عدد من المواطنين بمحافظة بني سويف، اقدموا علي تحرير محاضر ضد صاحبة كوافير نسائي لإتهامها بالنصب عليهم والإستيلاء علي أموالهم، بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل، مقابل حصولهم علي عائد شهري 10٪،، لكنهم لم يحصلوا منها علي شئ.

وتلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية اخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بتقدم عددا من المواطنين إلي قسم بندر بني سويف لتحرير محاضر ضد صاحبة محل كوافير نسائي وتعمل في تجارة مستحضرات التجميل يتهمونها بالنصب عليهم والاستيلاء علي أموالهم بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل، بعائد شهري 10 ٪.

وتمكنت وحدة مباحث بندر بني سويف برئاسة المقدم محمود فؤاد، من إلقاء القبض علي سيدة تدعي، "ه. ن"  40 عامًا، صاحبة كوافير نسائي وتعمل في مجال تجارة مستحضرات التجميل بتهمة الاستيلاء علي أموال الموطنين بزعم توظيفها في تجارة بروتين الشعر.

وجار عرضها علي النيابة العامة للتحقيق معها فيما أنسب إليها من إتهامات.

جاء ذلك بعد أيام من أزمة مستريح أسوان مصطفى البنك، والذي من المقرر أن تبدأ أولى محاكمته غدا بعد الاستيلاء على مايقرب من 500 مليون جنيه من المواطنين في صورة مواشي.

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