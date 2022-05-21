سعر الدولار في مصر اليوم السبت 21-5-2022

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 21 مايو 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى البنك المركزي 18.21 جنيه للشراء و 18.33جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( مصرف أبوظبى الاسلامي، الأهلى المتحد) 18.25جنيه للشراء و 18.31جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية) 18.24جنيه للشراء و 18.31جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (فيصل الإسلامى،قطر الوطني QNB ) نحو 18.23جنيه للشراء و 18.31جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.23جنيه للشراء و 18.29جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (مصر إيران للتنمية، العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،كريدى اجريكول،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،العقارى المصري العربي،المصرف المتحد ) نحو 18.21جنيه للشراء و 18.31جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.25 جنيه للشراء

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها أول أمس قرار برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2% ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25% سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي .

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.