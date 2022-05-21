استولوا على مئات الملايين .. مسلسل المستريحين لا ينتهي بأسوان.. وقرار هام من النيابة لضمان حقوق آلاف الضحايا

مسلسل المستريحين لا ينتهي بأسوان

النصب بطرق احتيالية مختلفة منها المواشي والسيارات وغيرها

المستريحين استولوا على مبالغ تتجاوز قيمتها نصف المليار جنيه

النيابة العامة تدرجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

أيام صعبة وعصيبة يعيشها العديد من أبناء محافظة أسوان، عقب تعرضهم لعمليات نصب من " المستريحين " الخارجين عن القانون، والذين أوهموا الكثيرين بالتربح من تجارة بيع المواشى والسيارات والعقارات وغيرها الكثير.

ونستعرض فى التقرير التالى عبر منصة " صدى البلد " آخر المستجدات فى هذه القصة التى تزداد تفاصيلها وضحاياها يوماً بعد يوم عقب تعرضهم للنصب عليهم بطرق إحتيالية وحصولهم على مبالغ تتجاوز قيمتها نصف المليار جنيه تقريباً .

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ووصل عدد المستريحين داخل محافظة أسوان تقريباً لنحو 37 مستريح من بينهم 32 مستريح استولوا على ملايين الجنيهات من الأهالي، وظهر أيضا مستريحين داخل مدينة أسوان.

فيما أمرت النيابة العامة منذ قليل بشأن قضية " مستريح أسوان " إتخاذ إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

منع المتهمين في قضية مستريح أسوان من التصرف في أموالهم وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

وعاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (٥،٠٠٠،٠٠٠) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية.

كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١،٣٨٢،٨٠٠)، فضلًا عن إيداع ست عشرة (١٦) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.

وكانت أعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في 28 قضية بأسوان متَّهم فيها 37 متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وذكرت النيابة العامة في بيانها أنها تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (٤٥٥،٩٣١،٧٤٥)، وقد استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (٨٢٩) من المجني عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر (١٧) متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

وكان قد قام العديد من أبناء أسوان بتحرير مجموعة من المحاضر ضد بعض الأشخاص الخارجين عن القانون، والملقبين بالمستريحين، والذين قاموا ببعض عمليات النصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء على أموالهم، ثم فروا هاربين، وتم إلقاء القبض على بعض منهم.

وتردد أن عدد الأشخاص المتهمين بالنصب على المواطنين وصل لنحو 28 شخص، وتم القبض على عدد منهم، وتكثف الأجهزة المختصة من جهودها لإلقاء القبض علي هؤلاء الخارجين عن القانون.

وقد جاءت أبرز أسماء هؤلاء، وعدد المحاضر التى تم تحريرها لهم، وكذا حجم المبالغ المالية التى تحصلوا عليها على النحو التالى:

- مصطفى البدري مصطفى أحمد، وشهرته مصطفي البنك، ورقم محضره 5770 وعدد المحاضر ضده 2663 محضر، وحجم المبالغ التي استولى عليها بين 386 مليون و795 ألف جنيه.

- طه موسى مثير رقم المحضر 5782، وعدد المحاضر التي أقيمت ضده 280 محضر، وحجم المبالغ التي استولى عليها 18 مليون و 252 ألف جنيه.

- حسام ممدوح محمود رقم المحضر 5778 وعدد المحاضر 309 محضر، وعدد المبالغ التي استولى عليها بين 19 مليون و908 ألف جنيه، بالإضافة إلى كريم عباس جبرو، رقم المحضر 5802، وعدد المحاضر 17 محضر ، والمبالغ المالية التي استولى عليها بين مليون و741 ألف جنيه.

وعمرو سعيد جبرالله رقم المحضر 5806 وعدد المحاضر 114 محضر، والمبالغ التي استولى عليها 10 مليون 420 ألف جنيه ، ومحمد خالد إبراهيم وشهرته الحراج رقم المحضر 5810 وعدد المحاضر 285 محضر، والمبالغ التي استولى عليها 23 مليون و 530 ألف جنيه ، وأحمد بدري عبد النعيم بدري وشهرته الزعامة رقم المحضر 5820 وعدد المحاضر 291 محضر، والمبالغ التي استولى عليها 39 مليون و 354 جنيه .

وعبد السايح منصور رقم المحضر 5817 وعدد المحاضر 163 محضر، والمبالغ التي استولى عليها 10 مليون و 519 ألف جنيه، ومحمد رمضان شعبان رقم المحضر 5821 وعدد المحاضر 3 محاضر والمبالغ التي استولى عليها 497 ألف جنيه، وعادل محمد بدوي رقم المحضر 5822، وعدد المحاضر 2 محضر، والمبالغ التي استولى عليها 106 ألف جنيه.

وعبد الطاهر عبد الرازق عبد الطاهر الشهير بطاهر الحصاوي، رقم المحضر 5841، وعدد المحاضر 622 محضر، والمبالغ التي استولى عليها 257 مليون و 645 ألف جنيه.

وكانت قد قررت النيابة العامة بأسوان حبس مستريح جديد للسيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تحرير محاضر ضده بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال.

وجمع المستريح الجديد للسيارات ويدعى حسن.م.ع، ومقيم بمنطقة أبو الريش دائرة مركز أسوان، مبالغ مالية طائلة من المواطنين بهدف تشغيلها فى تجارة السيارات ،ويردد انه من مساعدى محمود.ف.ا صاحب معرض سيارات ، ويطلق عليه "مستريح السيارات"، بعد اختفائه خلال الأيام الماضية.

وتمكنت قوات الأمن بأسوان من ضبط حسن.م.ع يعمل فى تجارة السيارات ، حيث تم تحرير أربعة محاضر ضده بتهمة النصب وجمع مبالغ طائلة من الأهالي بغرض تشغيلها فى تجارة السيارات ، وكان يشترى السيارة بأعلى من ثمنها الحقيقى ويسلم صاحبها مستحقاته المالية بعد فترة على حسب الاتفاق بينهما.

وأثبتت التحريات ان تربطه صلة بالمستريح محمود.ف صاحب معرض السيارات المختفى منذ أيام ، وتحرر المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة التى تباشرها تحقيقاتها.

وفى ذات السياق تلقي مدير أمن أسوان اللواء هشام سليم إخطارًا من مأمور قسم أول العقيد أحمد مصيلحى يفيد بتحرير أربعة أشخاص محاضر شرطية ضد "عبد الرحمن خ ي"، 23 عامًا، مقيم السد العالى شرق، ولديه معرض سيارات فى منطقة مدينة ناصر، وبعد انتشار ظاهرة المستريح خلال الفترة الأخيرة أطلق عليه الأهالى "مستريح السيارات".

وحرر الشاكون المحاضر ضده بإجمالى المبلغ مليون و917 ألف جنيه، حيث تقدم الشاكى الأول بإيصال أمانه قيمته 567 ألف جنيه، والشاكى الثانى بإيصال أمانه قيمته 200 ألف جنيه، والثالث بإيصال أمانه قيمته 550 ألف جنيه، والشاكى الرابع بإيصال أمانه قيمته 600 ألف جنيه،حصل عليها المتهم منهم بغرض تشغيلها فى تجارة السيارات، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.