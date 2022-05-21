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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سيدة تستغيث بالمسئولين بعد وفاة طفلها داخل حضانة أطفال بمستشفى في المنصورة

صدى البلد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو لسيدة تصرخ داخل أحد مستشفيات المنصورة بعد وفاة رضيعها.

وظهرت الأم في الفيديو وهي تصرخ: "موتوا الولد يا ريس.. يا سيادة الريس موتولنا الولد".

واتهمت الأم المستشفى بالإهمال بعد وفاة رضيعها بسبب تعطل الأجهزة، على حد قولها.

وردت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية على الفيديو المتداول لوفاة طفل رضيع وصراخ والدته في أحد مستشفيات المنصورة.

وقالت مديرية الصحة: "الفيديو المتداول جار التقصي عن جميع ملابساته، والتحقيق فيما ظهر فيه، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فور التحقق".

مقطع فيديو لسيدة تصرخ مستشفيات المنصورة وفاة رضيعها بسبب تعطل الأجهزة سيدة تستغيث بالمسئولين

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