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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل سرق فيلا بالتجمع الخامس

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الباب"

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه الشروع فى سرقة الفيلا سكنه عن طريق "التسلق وكسر باب بدروم الفيلا " .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول مجهول المصدر)

وبمواجهته أقر بشروعه فى سرقة الفيلا محل سكن المُبلغ بأسلوب " التسلق وكسر الباب " ، إلا أنه عقب دخوله أستشعر تواجد مالك الفيلا ، فلاذ بالفرار .

وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" ، كما إعترف بإرتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها)

كما أضاف بشرائه الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع السرقة ، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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