نقابة المهندسين تشارك بملتقى سوق العمل الهندسي بجامعة الإسكندرية.. اليوم

تشارك نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي في ملتقى سوق العمل الهندسي الذي تنظمه كلية الهندسة جامعة الإسكندرية صباح اليوم السبت (2022/5/21) بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية .

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ويضم الملتقى العديد من الشركات العاملة فى مجال الصناعة والتخصصات الهندسية المختلفة، ويهدف إلى سد الفجوة بين القطاع الأكاديمي والصناعة والتعرف على احتياجات سوق العمل لإتاحة الفرصة لإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجين بالشركات المشاركة ، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين بهذه الشركات لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وتأتى مشاركة النقابة دعما للملتقى لدوره الفعال في توفير فرص العمل للمهندسين و أيضا للتعريف بدور النقابة و جميع الخدمات المقدمة للمهندسين والتعريف بالدورات التدريبية المقدمة من خلالها لدعم حديثي التخرج.