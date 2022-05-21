نائب محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة وإزالة مخالفات البناء

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه اللواء هشام خشبه السكرتير العام يقود حملة لرفع تراكمات القمامة وازالة مخالفات البناء بمدينتى شبرا الخيمة والخصوص.
وتابعا نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع التراكمات والمخلفات بنطاق مدينتي شبرا الخيمة والخصوص بمشاركة معدات وسيارات الوحدات المحلية.
كما تفقد نائب المحافظ المحطة الوسيطة والحملة الميكانيكية بالخصوص والمحطة الوسيطة بالقطاوي لمتابعة انتظام سير العمل، ووجه نائب المحافظ بضرورة رفع كافة التراكمات والإسراع بأعمال صيانة المعدات المعطلة.
وخلال الجولة أوقف نائب المحافظ أعمال شدة خشبية لسور وغرف بحرم الطريق الدائري بحي شرق شبرا الخيمة، وتم تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.
رافق نائب المحافظ والسكرتير العام خلال الجولة اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة ومحمد علي نائب رئيس الحي والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.