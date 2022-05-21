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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: تحويل النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بواقع 327 أتوبيسا سنويا

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال إطلاق الاتوبيس

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أول أتوبيس يتم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبيعى ضمن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى و البترول والثروة المعدنية وهيئة النقل العام بالقاهرة وبمتابعة من وزارة التنمية المحلية لتعديل ١٩٦٢ أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار  بدءاً من العام المالى الحالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.


وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أن تنفيذ البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

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وأضاف محافظ القاهرة أن التعديلات تشمل ايضاً أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصرى فى ظل مبادرة حياة كريمة بتوفير وسيلة مواصلات لائقة بالمواطنين وتحافظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة إلى جانب الهدف الرئيسى وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئى .


وأضاف اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام أن البروتوكول الذى يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الاتوبيسات بأعلى كفاءة مشيرًا إلى أن الصيانة ستتم بجراجات هيئة النقل العام بالقاهرة وتحت الإشراف المباشر لوزارة الإنتاج الحربى .


وأضاف اللواء رزق على أن عملية التحويل ستوفر ما يقارب ٢٥ مليون جنيه من ميزانية الهيئة سنويًا مشيرًا إلى عملية التحويل ستتم على مدار ٦ سنوات بواقع ٣٢٧ أتوبيسا سنويًا ، وأن هذا البروتوكول يأتى فى ضوء اهتمام الدولة بالحفاظ على البيئة والحد من التلوث ، حيث لن يتم بنهاية المرحلة السادسة استخدام اتوبيس يعمل بالسولار وستكون جميعها صديقة للبيئة .


وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها ٥ محطات بالمطرية ، والبساتين ، والحى العاشر ، وشارع بورسعيد والقطامية ، مشيرًا إلى أنه جار التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.

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القاهرة اتوبيس الغاز الطبيعى هيئة النقل العام السولار

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