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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد البنك الزراعي يتفقد مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة في الخارجة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق، صباح اليوم السبت، مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة باستثمارات تصل إلى 55 مليون جنيه. 

وأشاد رئيس البنك الزراعي بالمشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 طن/يوم من الأعلاف، كما يحتوي علي صومعتين للتخزين بطاقة 2400 طن. 

وأكد رئيس البنك الزراعي تقديم جميع سبل الدعم للمشروع للتوسع في إنتاجية المصنع وزيادة حجم العمالة من أبناء المحافظة.

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