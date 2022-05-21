الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

علق الفنان أحمد عبد العزيز، على انتشار الأعمال السينمائية والدرامية خلال الفترة الأخيرة، وأنها تُنتَج وفق ما يحتاجه الجمهور، قائلا: "لا توجد جملة اسمها الجمهور عايز كده".

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وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه الخاص ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أنني لن أكون نقيبًا للممثلين، مؤكدًا أنه يحب خدمة الفن بأعماله.

وأشار إلى أنه لا صحة للإشاعة التي تداولت في الفترات الأخيرة حول ترشحه لنقابة الممثلين، معقبا: “كنت أتقبلها بالسخرية لعدم صحتها وهناك عدد كبير من الفنانين الكبار طلبوا أن أكون نقيبا للممثلين ورفضت”.

وعلق على سنوات غيابه عن الساحة الدرامية والشاشة، قائلا: “أكثر ما يؤلم الفنان عدم إنتاجه، وعشت سنوات بلا عمل، وتعاملت معها وعديتها بكل صعوباتها القاسية".