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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القليوبية: تيسير إجراءات المقاولين لإنهاء مشروعات حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعاً طارئاً بالمقاولين القائمين بأعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في شبين القناطر.


وشدد "مجاهد"، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بإنهاء المشروعات وفق ‎البرامج الزمنية المستهدفة، وضرورة التسريع فى تنفيذ جميع الوصلات المنزلية (مياه - صرف) التى تم حصرها أولا بأول، وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع الالتزام ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

 

‎وأكد "مجاهد"، أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات المقاولين لتحقيق أعلى درجات التعاون مع قطاع منسقي المبادرة بالشركة لتحقيق معدلات إنجاز إيجابية لصالح المواطن.

القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى المبادرة الرئاسية إجراءات السلامة والصحة الصرف الصحى

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