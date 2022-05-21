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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 27 محافظة.. انطلاق فعاليات بطولة كأس مصر للكاراتيه في الغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، اليوم  انطلاق فعاليات بطولة كأس مصر للفروع في الكاراتيه وذلك بالصالة المغطاة طريق الحجاز بمدينة الغردقة.

وأكد محمد أبو الروس رئيس منطقة البحر الأحمر للكاراتيه أن البطولة للرجال والسيدات كاتا وكوميتيه بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من أبطال منتخب مصر القومى على مستوى الجمهورية.

وأكد فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن البطولة تقام بمشاركة 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويشهد المباريات لفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والإعلاميين وجمهور الكاراتيه بالبحر الأحمر.

البحر الأحمر القيادات التنفيذية الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة مدينة الغردقة الجمهورية الصالة المغطاة مديرية الشباب

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