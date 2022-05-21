بمشاركة 27 محافظة.. انطلاق فعاليات بطولة كأس مصر للكاراتيه في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، اليوم انطلاق فعاليات بطولة كأس مصر للفروع في الكاراتيه وذلك بالصالة المغطاة طريق الحجاز بمدينة الغردقة.

وأكد محمد أبو الروس رئيس منطقة البحر الأحمر للكاراتيه أن البطولة للرجال والسيدات كاتا وكوميتيه بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من أبطال منتخب مصر القومى على مستوى الجمهورية.

وأكد فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن البطولة تقام بمشاركة 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويشهد المباريات لفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والإعلاميين وجمهور الكاراتيه بالبحر الأحمر.