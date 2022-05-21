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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من داخل الملعب.. محمد النني ينشر صورا جديدة على إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشر محمد النني لاعب مصر المحترف ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي عدة صور جديدة له عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر النني في الصور من داخل الملعب، ما نال إعجاب مشجعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلي صعيد أخر كشف محمد النني، المحترف ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، عن موقفه من التجديد للجانرز خلال الفترة المقبلة.

وشارك النني في فوز فريقه أرسنال على نظيره ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة ال35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث النني عن موقفه من التجديد بعد المباراة: “حتى الآن لا يوجد أي حديث حول التجديد، الجميع يركز على مركز الفريق والفوز والصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لا يوجد حديث حول التجديد”.

وتابع: “إذا قرر النادي التجديد معي سنتحدث، أما إذا لم يحدث ذلك، فنحن نقوم بعملنا، ولأننا لاعبون محترف ن نقوم بذلك، وننفذ ما يطلبه منا المدير الفني”.

وأختتم: “مواجهة توتنهام المقبلة ستكون حاسمة، سنذهب إليهم من أجل الفوز، لنحقق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

 

 

 

 

 

 

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